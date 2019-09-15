عودة بيكلي واوتشو وشريف حازم لتدريبات المقاصة

انضم الثنائي الإفريقي شيمس بيكلي نجم المنتخب الاثيوبي وخالد اوتشو نجم المنتخب الاوغندي الي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الذي اقيم مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبي بلادهما في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.
وفضل الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحمد حسامميدو الاكتفاء بتدريب خفيف للثنائي الإفريقي في الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية في الجيمانزيوم. كما شارك شريف حازم مدافع الفريق في تدريب اليوم ، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا ، وتسببت في غيابه عن بطولة الجونة الودية الاخيرة.
واكد دكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن حازم تعافى تماما من الإصابة واصبح جاهزا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته امس عقب الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة ٣ ايام عقب المشاركة في دورة الجونة الودية. ويواصل المقاصة استعداداته بقوة للموسم الكروي الجديد ، والذي ينطلق في 21 سبتمبر الجاري.
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