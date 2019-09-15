لاعبو المصري البورسعيدي يدعمون مؤمن زكريا

في لفتة طيبة من لاعبو المصري البورسعيدي، حرص لاعبو الفريق الأول، دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، الذي يعاني من أزمة

نفسية، بالاحتفال بالأهداف التي سجلها لاعبي الفريق بنفس طريقة زكريا، خلال مباراته أمام ماليندي بطل زنجبار، ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.



وفاز المصري على ماليندي برباعية قوية مقابل هدف، شهدت تسجيل الفلسطيني محمود وادي "هاتريك"، وحسن علي ناشئ النادي هدفًا.