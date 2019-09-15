الفيصلي يفوز على الفتح بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق الفتح بنتيجة ٣- ٢ فى الدورى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثةمن الدوري السعودي للمحترفين.
أحرز أهداف الفيصلي يوسف الجبلي و رولي بونيفاسيا فى الدقيقتين ٥٢، ٦٢ من بداية الشوط الثاني من المباراة، ليضاعف النتيجة رولي بونيفاسيا فى الدقيقة ٦٨ من الشوط الثاني.
بينما أحرز ثنائية الفتح على أحمد الزقعان، محمد يحيى مجررشي فى الدقيقتين ٢١، ٦٣ من المباراة.
بهذة النتيجة يحتل نادى الفيصلى المركز الرابع برصيد ٥ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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