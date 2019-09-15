اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية تحصل على الموافقات الآمنية لحضور الجماهير

حصلت اللجنة المنظمة لبطولة مصر الدولية لكرة السلة، علي الموافقات الآمنية الخاصة بحضور الجماهير مباريات البطولة التي ستجرى في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة.

وقال الحسيني سمير رئيس مجلس إدارة شركة "فاست بريك" المنظمة للبطولة، إن اللجنة المنظمة حصلت علي الموافقة الآمنية لحضور الجماهير

بكامل سعة صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن أسعار التذاكر الخاصة بالمباريات. وأوضح اللاعب الدولي السابق، أن اللجنة المنظمة تستهدف اخراج البطولة بأفضل شكل ممكن يعبر عن مكانة وقيمة كرة السلة المصرية، بشكل خاص، والرياضة المصرية بشكل عام، استكمالا للمسيرة الناجحة لاستضافة مصر للعديد من البطولات الناجحة هذا العام.

وأشار الحسيني سمير إلى أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة لناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة، لكنهما أعتذرا لانشغالهما بإرتباطات خاصة بالاستعداد للموسم الجديد.

ودعا سمير الجماهير المصرية للمشاركة في نجاح البطولة، التي تضم 6 فرق متميزة ولها باع في كرة السلة هي الاتحاد والجزيرة والمصرية للاتصالات من مصر، وجمعية سلا "المغرب" والهوبس والحكمة "لبنان".