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الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب النجم التونسي

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تعاقد نادى الإنتاج الحربى مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة  لمدة

موسم واحد  بنية البيع النهائي.

كان أيمن الطرابلسى "27 عامًا

"قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

وينتظم أيمن الطرابلسى فى تدريبات الإنتاج الحربى غدا استعدادًا للموسم الجديد.

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