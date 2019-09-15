إقامة أول كأس إقليمى للفلوربول للأولمبياد الخاص بالقاهرة نوفمبر المقبل

واصلت الدورة التدريبية لاعداد مدربى رياضة الفلور بول للاولمبياد الخاص، والتى تقام بالقاهرة اعمالها فى جزئيها النظرى والعملى فى يومها الثانى ، والفلوربول هى أحد الرياضات الشتوية للأولمبياد الخاص والتى سيتم ادخالها بالمنطقة، استعدادا للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد عام 2021 ، من خلال قيام الخبير الدول ستين هومان رئيس اللجنة الفنية بالاولمبياد الخاص الدولى والاتحاد الدولى للعبه، بمشاركة مدربين من 11 دولة عربية من مصر ، المغرب ، الامارات ، الأردن ، تونس ، السودان ، الكويت ، السعودية ، عمان ، ليبيا ـ فلسطين باستكمال الجزء النظرى من الدورة وشمل برنامج اليوم الثانى من الدورة كيفية تنمية مهارات اللاعب ووضع الخطة التدريبية ، مستعرضا المباراة النهائية من بطولة العالم الاخيرة ، والتوقف عند العديد من اللعبات ، والتى شملت تحدد المكان الذى يتحرك فيه حارس المرمى ، وان منطقة الحارس غير مسموح لاعب بالدخول الى منطقة الحارس خاصة وان حارس المرمى يجلس على ركبتيه ، موضحا بأن ركله الجزاء تلعب من نقطة الجزاء .

وتوقف الخبير العالمى عند الاسس والقواعد التى يقوم بها المدرب من أجل اعداد اللاعب ، سواء لاكتسابة المهارات الاساسية ، والجرى بالكرة واستخدام المضرب ، وضرورة رفع اللياقة البدنية للعبه ، خاصة وان المباراة تحتاج

لتمتع اللاعب بلياقة بدانية عالية ، خاصة وان يقوم بالجرى خلال مشاركته فى الجزء الذى يلعب فيها مسافة كبيرة .، وضرورة أن تشمل الجرعات التدريبية على عملية تشويق وامتاع اللاعبين ، وان هناك اربع مراحل اعداد للاعب ، وهى مراحل مهمه ، يجب على المدرب وضعها فى الاعتبار عن وضعه لخطتة التدريبية .

وركز هومان خلال الجزء النظرى على ضرورة أن يضع المدرب فى ذهنه ضرورة مشاركة كل اللاعبين فى المباراة ، وان يكون أوفات مشاركتهم متساوية ، وان التربيزة الرئيسية للحكام تراقب هذه العملية ، حيث لاحظ فى العاب النمسا 2017 أن بعض المدربين لا يشاركون اللاعب صاحب المستوى الضعيف ، وهو امر غير جيد ، ومن هنا يجب على المدرب اختيار لاعبين متقاربى المستوى ، حتى يشارك كل اللاعبين فى المباراة الواحدة .

أول كأس اقليمى 2019

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وافق المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى على اقتراح اللجنة الفنية للرئاسة الاقليمية والمكونه من د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات على اقتراحهم بتعديل موعد أول كأس اقليمى للفلوربول ليقام

خلال شهر نوفمبر 2019 ، وحتى تتمكن الست دول المرشحة لتمثيل المنطقة فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد من الاعداد والتجهيز للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد 2021 ، حيث تشهد رياضة الفلور بول مشاركة 50 دولة من مختلف دول العالم ، خاصة وأن المدربين خلال الجزء النظرى من الدورة التدريبية والتى اقيمت بمركز شباب الجزيرة ، تأكدوا من أمكانتهم اعداد مجموعه من اللاعبين لتكون الفريق ، والذى يتكون من 8 لاعبين بينهم حارسين للمرمى ، وان الفريق يتكون من خمس لاعبين ، وان عملية تغير اللاعبين تتم على مدار زمن المباراة ، حيث تقام المباراة على مدى شوطين زمن كل شوط عشر دقائق .

وكان الجزء العملى الذى اقيم بمركز شباب الجزيرة من جلال مشاركة جميع المدربين المشاركين فى الدورة صالح العلوي (المغرب) ،شذى محمد احمد دوابشة ( فلسطين) ،يحيى محمد حمد الحتروشي الجنيبي( الأمارات) ، ،محمد موسى( الأردن) ،ايناس بنت بلقاسم هميله (تونس) ،احمد أدم أحمد محمد (السودان) ،سعود خالد العصفور ، مصطفى سيد حسونه (الكويت )، مصطفي سيد عبدالفتاح ،أحمد سمير أمين عبد المجيد ،محمد حسين عبد العال إبراهيم (مصر)،ماهر بن خليل بن إبراهيم الجري، روان ماجد محمد السليماني ،فارس ماجد محمد السليماني (السعودية )،هلال بن محمد بن خلفان السيابي( عمان) ،عبد القادر عبد الله الغراوي ( ليبيا) حيث قاموا بالتعامل مع المضرب والكرة ، وعملية استخدام المضرب ، والجرى بالكرة ، وعملية الجرى بالكرة ، وكلها أمور اساسية لابد من ان يكتسبها اللاعب ، والتى يمكن اكتسابها من خلال التدريبات المستمرة ، وقبل مشاركة اللاعب فى المشاركة فى المباريات.