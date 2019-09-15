رياضة | عضو مجلس إدارة المصري ل"الخليج 365 الرياضي" : لن نقف فى طريق إيهاب جلال ومحمد فضل متمسك به ولا يوجد شرط جزائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس إدارة المصري ل"الخليج 365 الرياضي" : لن نقف فى طريق إيهاب جلال ومحمد فضل متمسك به ولا يوجد شرط جزائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصري، إن إيهاب جلال حتى الأن لم يرحل بشكل رسمي عن تدريب الفريق البورسعيدى لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمار فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي:"لم يتواصل معنا اتحاد الكرة بشكل رسمي حتى الأن بخصوص التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب المنتخب".

وأضاف :" أنا لدى تواصل مباشر مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى أكد لي أن فرص ال 5 مرشحين متساوية ولم يتم إختيار واحد حتى الأن ولكن أنا فى رأيي أن هناك بعض من الإعلام يضغط من أجل تواجد مدرب معين ".

وكشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصري ان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية يتمسك بقوة لتواجد إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال فى تصريحات خاصة :" علاقتنا بإيهاب جلال ودية لأبعد حد ولن نقف فى طريقه فى حال الإختيار لتدريب منتخب مصر لأن ذلك مهمة وطنية".

ورد عمار حول التقارير التى أشارت على تواجد شرط جزائي فى عقد المدرب يساوى 3 ملايين فى حال رحيله، قائلاً :"عقد إيهاب جلال لا يتواجد به شرط جزائي وأن كل ما يتداول فى ذلك الأمر غير صحيح وعلاقتنا بإيهاب جلال فوق الودية و إذا جاء إيهاب جلال لنا وطالب بالرحيل سيكون الأمر بالنسبة لنا سهل لأن العلاقة بين مجلس المصري وبينه ممتازة".

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وتحدث عضو مجلس المصري حول الفيديو الذى نشره الإعلامى أحمد شوبير لتوديع جلال للاعبي المصري بعد مباراة الفريق أمام بطل زنجبار، قائلاً :" فيديو عادى مدرب يقوم بالسلام على لاعبيه بعد الفوز فى مباراة هامة وأؤكد ان حتى الأن لم يبلغنا الاتحاد بأى أمر رسمي أو حتى تم إبلاغ إيهاب جلال بأى شئ رسمي".

وتابع :" رحيل إيهاب جلال عن المصري بالطبع سيسبب أزمة كبيرة لنا خاصة وأن بطولة الدورى ستبدأ خلال أيام بخلاف المشاركة الإفريقية وأيضاً بعد أن قام اللاعبين بحفظ طريقة المدرب خلال الفترة الماضية وفترة الإعداد الكبيرة للفريق وأيضاً إختيار اللاعبين التى تتناسب مع طريقته ".

وعن تفاوض المصري مع مدربين، قال :" بالطبع قمنا بتجهيز خطة بديلة فى حال رحيل جلال للمنتخب وهو التفاوض مع مدرب كبير يليق بطموحات النادى المصري وجماهيره ".

وعبر حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عن سعادته البالغه بعد فوز الفريق اليوم على ماليدى بطل زنجبار ببطولة الكونفدرالية الإفريقية برباعيه مقابل هدف، قائلاً :" الحمد الله فوز مهم وكبير فى مشوارنا ببطولة الكونفدرالية وجماهير المصري اليوم سعيدة بالفوز الكبير ".

ويتأهب مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ومحمد فضل المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، للإعلان عن مدرب المنتخب الجديد خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16.

واستقر مسؤولى الجبلاية على المدير الفنى للنادى المصري أيهاب جلال والذى سيتم الإعلان عن توليه المسؤولية خلال ساعات خاصة بعد الفوز اليوم على ماليدى بطل زنجبار فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برباعيه لهدف خارج الأرض.