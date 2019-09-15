رياضة | الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع بطل التشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع بطل التشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره إليكت سبورت بطل تشاد بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح فادي بن شوق، التسجيل للترجي في الدقيقة 66، قبل أن ينجح بوخيت جيبرين، في إدراك التعادل لصالح الفريق التشادي، في الدقيقة 77، من عمر اللقاء.

وأعلنت لجنة الإستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرارها النهائي بشأن بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تلقت اللجنة طعن من قبل نادي الوداد المغربي على قرار إعتبار نادي الترجي التونسي بطلًا لأفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر

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أكدت لجنة الإستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية والقاضي بإعلان نادي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، وإعتبار نادي الوداد المغربي منحسبًا من المباراة، والتي أقيمت على ملعب رادس في تونس.

وأوضحت اللجنة، بأن الأتحاد الأفريقي قد قرر وضع غرامة مالية على نادي الوداد المغربي كذلك بسبب ما حدث في تلك المباراة وصلت لنحو 20 ألف دولار بالإضافة إلى 15 ألف دولار أخرى بسبب شغب جماهيره.

وأوضحت لجنة الإستئناف في الاتحاد الأفريقي، بأنها قد قبلت طعن نادي الوداد المغربي من حيث الشكل، ورفضته من حيث المضمون، وهو ما يعني بأن قرار الكاف لازال ساريًا، وأن نادي الترجي سيكون هو بطل أفريقيا 2019، وسيكون ممثل القارة في كأس العالم للأندية 2019 في قطر، بجانب تواجده في بطولة السوبر الأفريقي كبطل لدوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، ومن المتوقع بأن تقام مباراة السوبر الأفريقي هذه المرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.