رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. أنباء عن استقالة رئيس النصر وجوميز يعتذر لجماهير الهلال عن لقطته المثيرة للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية اليوم.. أنباء عن استقالة رئيس النصر وجوميز يعتذر لجماهير الهلال عن لقطته المثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم في موقع، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.

مفاجأة...السويكت يرحل عن رئاسة النصر وآل سويلم ينتظر العودة



يعتزم صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر السعودي؛ من الرحيل عن منصبه وتقديم استقالته ومجلسه بالكامل من مناصب النادي؛ بسبب الهجوم الجماهيري والأزمة المالية.

وربطت بعض التقارير الصحفية السعودية اليوم؛ رحيل الرئيس الحالي؛ بعودة سعود آل سويلم لمنصبه السابق؛ مجددا خاصة بعد الدعم الجماهيري الذي يحظي به من جماهير الزعيم.

وتولى آل سويلم رئاسة النصر، بالموسم الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتراجع عن الترشح للمنصب بعد نهاية ولايته؛ لظروف شخصية.

تصريح ناري من "جابرييل" بشأن قضيته مع الهلال



تحدث البرازيلي جابرييل، لاعب خط وسط كورينثيانز، عن أزمة انتقاله إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

كما تقدم جابرييل بشكوى ضد الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.

بالأرقام.. الأندية السعودية تحتل الكرة الآسيوية في الموسم الحالي



يبدو أن الموسم الحالي في بطولة دوري أبطال آسيا هو موسم الأندية السعودية، والتي قدمت موسم جيد للغاية حتى الآن، وخاصة مع صعود 3 فرق سعودية إلى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2019-2020، وتأكد وصول فريق سعودي واحد على الأقل إلى المربع الذهبي، وذلك بفضل وجود مواجهة بين الاتحاد والهلال في ربع النهائي، ومن الممكن أن يزيد عدد الفرق السعودية في المربع الذهبي في حالة صعود النصر السعودي على حساب السد القطري.

وتشير الأرقام في هذا الموسم إلى تفوق واضح للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر النصر قائمة أكثر الفرق تسديداً برصيد 154 تسديدة، مع 57 تسديدة على المرمى حتى الآن في دوري أبطال آسيا، وهذا في الوقت الذي يعد فيه نادي اتحاد جدة هو أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في النسخة الحالية من البطولة، حيث سجل لاعبوه الاتحاد 19 هدف حتى الآن، متفوقًا على النصر والوحدة الذين سجلوا 17 هدف.

وفيما يتعلق بنظافة الشباك والدفاعات القوية، فقد نجح نادي الهلال في تصدر هذا البند، حيث نجح الزعيم في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 4 مباريات، جنباً لجنب مع فرق أولسان، إيفرجراند، وأوراوا ريدز.

لاعب الهلال السابق يفتح النار على لوشيسكو: المدرب لا يناسب الفريق



تحدث أحمد الحربي الإعلامي والناقد الرياضي ولاعب الهلال السابق، عن أداء المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال.

وقال أحمد الحربي في تصريحات إذاعية: "الفوز شيء والاستحقاق شي آخر، الهلال لم يظهر بمستوى جيد أمام الأهلي والرائد بسبب أخطاء فنية في طريقة المدرب التي لا تتناسب مع الفريق".

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ووضح: "المدرب لوشيسكو يلعب بتكتيك لا يناسب لاعبي فريقه، اللاعبين طريقتهم اللعب من منطقة المناورات والخطورة على الخصوم، كيف يبدأ جيوفينكو الهجمة من تحت 60 متر عن مرمى المنافس، وهو خطورته في الـ 18، المدرب أصابني بالإحباط؟!".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال سقط في فخ التعادل والفيحاء بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

صدمة في النصر قبل مواجهة السد القطري



أعلن المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، اليوم الأحد، رسميا استبعاد يحيى الشهري، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، منن قائمة الفريق لمواجهة السد القطري.

ويستعد النصر لمواجهة السد، مساء غد، على ملعب جاسم بن حمد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، استبعاد الشهري من مباراة السد، لعدم جاهزيته الفنية.

ويعاني يحيى الشهري من إصابة في الكتف، خضع على إثرها لعملية جراحية في مايو الماضي، ثم أجرى اللاعب برنامجًا تأهيليًا بدبي على مدار شهرين.

الأهلي يرجح كفة "السومة" على حساب "برانكو"



كشفت تقارير صحفية عن سبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق مساء أمس من الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي، قررت إقالة برانكو قبل مباراة الوحدة، بسبب خلاف المدرب الكرواتي مع هداف الفريق عمر السومة.

وكان برانكو قد سخر من استياء السومة لجلوسه بديلا خلال مباريات النادي الأهلي، موضحا أن هناك لاعبون دوليون يتواجدون على الدكة ولا يسببوا أي أزمات.

بعد لقطته المثيرة للجدل.. هداف الهلال السعودي يعتذر لمدربه والجماهير



قال المهاجم الفرنسي، بافيتمبي جوميز، هداف نادي الهلال السعودي إنه يود تقديم إعتذار رسمي إلى مدربه رازفان لوشيسكو، وذلك بعد لقطته المثيرة للجدل في مباراة الفيحاء الأخيرة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت كاميرات المباراة، قد رصدت لقطة غريبة على جوميز، وهو في حالة غضب كبيرة، وذلك بعدما تم تبديله عند الدقيقة 62 ، ودخل مكانه لاعب الوسط محمد كنو، إلا أن الفرنسي بدا غاضبًا على قرار رازفان لوشيسكو، وذلك في مشهد أغضب جمهور نادي الهلال.

يذكر أن نادي الهلال قد تعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في منافسا الجولة الثالثة من بطولة دوري المحترفين السعودي.