رياضة | ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويقترب من التواجد أمام دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعود لتدريبات برشلونة ويقترب من التواجد أمام دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في تدريبات فريقه صباح اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني؛ بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" إن موقف ميسي من المشاركة أمام دورتموند، لا يزال غامضًا، إلا أنها أوضحت أنه من الممكن أن يلحق بالبعثة في ألمانيا.

وكان ميسي؛ غاب عن المشاركة مع البلوجرانا منذ بداية الموسم الجديد؛ وحتى مباراة فالنسيا التي أقيمت مساء أمس السبت؛ وانتهت لبرشلونة بنتيجة 5-2 بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني؛ قائمة برشلونة الخاصة باللقاء عقب انتهاء مران الغد، وتتوجه البعثة إلى ألمانيا؛ لمواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

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من ناحية أخرى؛ ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي اقترب من مغادرة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك وسط وجود اهتمام بالغ بالحصول على خدمات اللاعب من قبل ناد ينشط في الدوري الأمريكي، وهو نادي إنتر ميامي الذي يملكه الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نجم ريال مدريد السابق، ديفيد بيكهام، يريد جلب ليونيل ميسي إلى فريقه الجديد وذلك من أجل أن يكون واجهة إعلامية للنادي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود بند في عقد ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية هذا الموسم بشكل مجاني.

وفجرت "ذا صن" مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أكدت أن المدير الرياضي لنادي إنتر ميامي، بول ماكدونو، لإجراء محادثات مع والد ليونيل ميسي، والذي يبدو متقبل لفكرة رحيل نجله عن برشلونة، وخوض تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير الإنجليزي، إلى كون ليونيل ميسي، لم يبد رأيه بعد في عرض إنتر ميامي على وجه التحديد، وهو الأمر الذي شجع إدارة النادي الأمريكي بقيادة ديفيد بيكهام للاستمرار في المفاوضات للحصول على خدماته.