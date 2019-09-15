رياضة | رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يحسم الأمر ويكشف عن هوية بطل أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يحسم الأمر ويكشف عن هوية بطل أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الإستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قرارها النهائي بشأن بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تلقت اللجنة طعن من قبل نادي الوداد المغربي على قرار إعتبار نادي الترجي التونسي بطلًا لأفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر

أكدت لجنة الإستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية والقاضي بإعلان نادي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019، وإعتبار نادي الوداد المغربي منحسبًا من المباراة، والتي أقيمت على ملعب رادس في تونس.

وأوضحت اللجنة، بأن الأتحاد الأفريقي قد قرر وضع غرامة مالية على نادي الوداد المغربي كذلك بسبب ما حدث في تلك المباراة وصلت لنحو 20 ألف دولار بالإضافة إلى 15 ألف دولار أخرى بسبب شغب جماهيره.

وأوضحت لجنة الإستئناف في الاتحاد الأفريقي، بأنها قد قبلت طعن نادي الوداد المغربي من حيث الشكل، ورفضته من حيث المضمون، وهو ما يعني بأن قرار الكاف لازال ساريًا، وأن نادي الترجي سيكون هو بطل أفريقيا 2019، وسيكون ممثل القارة في كأس العالم للأندية 2019 في قطر، بجانب تواجده في بطولة السوبر الأفريقي كبطل لدوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، ومن المتوقع بأن تقام مباراة السوبر الأفريقي هذه المرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.