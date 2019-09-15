رياضة | نجم جديد يُهدد حلم عودة "نيمار" إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يُهدد حلم عودة "نيمار" إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "ماركا" الاسبانية الضوء على تألق المهاجم الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، بالموسم الحالي، وظهوره بمستوي مميز رفقة الفريق الكتالوني خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري الاسباني.

الصحيفة الاسبانية نشرت تقريرًا اليوم الأحد، تؤكد تفوق المهاجم الشاب انسو فاتي على البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي بذل نادي برشلونة جهودًا كبيرة لضمه خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، بعدما فشل النادي الكتالوني في التوصل إلي اتفاق مع إدارة باريس لضم اللاعب.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن برشلونة ليس في حاجة للتعاقد مع البرازيلي نيمار، بعد تألق المهاجم الشاب انسو فاتي، خاصة وأن إنضمام اللاعب البرازيلي للبرسا سوف يطيح بـ"فاتي" خارج تشكيلة النادي الكتالوني ويمنع تطوره وتقدمه مع الفريق ويخسر برشلونة جهود لاعب واعد.

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وأوضحت الصحيفة أن إختيار برشلونة للمهاجم الشاب "فاتي" بعد الفشل في التعاقد مع "نيمار" معناه انتصار أكاديمية النادي الكتالوني، على الملايين وهذه رغبة الجماهير ونقطة انتقاد لعمل الإدارة بالسنوات الأخيرة، برشلونة نجح في الانتصار على اللاعب البرازيلي بالاعتماد على فاتي بالموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن أنسو فاتي تم تصعيده لصفوف نادي برشلونة من أكاديمية الناشئين بالنادي ولم يكلف إدارة البرسا أي أموال، بينما التعاقد مع البرازيلي نيمار الصيف المقبل سوف يكلف خزينة النادي أموالا طائلة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدماته، غير أن "فاتي" لاعب محبوب ويلقي دعم كبير من نجم البرسا ليونيل ميسي خاصة وأن شقيق الأخير هو وكيل أعماله.

وكانت تقارير صحفية اكدت تفكير إدارة برشلونة في التراجع عن صفقة البرازيلي "نيمار" وتقديم عرضًا مناسبًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولكن لضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، خاصة وأن أصغر سنا من اللاعب البرازيلي، كما أنه لا يعاني من الاصابات المتكررة، وإنتقاله لصفوف النادي الكتالوني لن يحدث انقساما داخل الفريق.