رياضة | ليس السيتي.. نادي انجليزي يرصد 220 مليون لضم نيمار في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس السيتي.. نادي انجليزي يرصد 220 مليون لضم نيمار في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن مفاجأة من العيار الثقيل وتطورات جديدة في مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نيمار يقضي آخر أيامه بقميص باريس سان جيرمان وينتظر أن تحدث تطورات جديدة في مستقبله إما في يناير المقبل أو خلال فترة سوق انتقالات صيف 2020.

ونقلت الصحيفة الإسبانية كلمات على لسان نيمار قالها وهي: "يعلم الجميع أنني أريد الرحيل، أشعر بالحزن من الآن فصاعداً، وأعلم أن كل مباراة سألعبها تعتبر خارج ملعب باريس"، وتأتيتصريحات اللاعب في ظل صافرات الاستهجان من جماهير النادي الباريسي الغاضبة من اللاعب بعد سوق الانتقالات الماضية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يريد المغادرة بقوة في يناير المقبل ووجهته القادمة ستكون الدوري الانجليزي الممتاز وبالتحديد إلى نادي مانشستر يونايتد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد سيوقع مع نيمار بمبلغ 220 مليون يورو وينهي عذاب اللاعب من خلال اتفاق مع شيفروليه، الذي سيدفع نصف قيمة التوقيع.

وترى صحيفة "دون بالون" أن امانشستر يونايتد هو أفضل سيناريو بالنسبة للبرازيلي لتجنب المزيد من النزاعات، لأنه في برشلونة ليس مقبولاً بشكل جيد من قبل الجميع، وإذا انضم إلى ريال مدريد، فسيتم اعتباره خائناً، لذلك ليس هناك طريق سهل لنيمار.

والجدير بالذكر أن نيمار كان حديث الجميع خلال صيف 2019 نظراً لتقدم برشلونة بعروض رسمية من أجل ضمه ووضع بعض من الأسماء المهمة في فريق البلوجرانا ليكونوا ضمن الصفقة وعلى رأسهم عمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش.

وكان نيمار قد انضم إلى برشلونة في 2014 ثم بعد ذلك انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من البارسا بعد أن تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.