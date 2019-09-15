رياضة | المصري يطالب إيهاب جلال بسداد 3 ملايين جنيه قبل تدريب المنتخب

وكشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، حقيقة وجود شرط جزائي، في عقد إيهاب جلال، مع النادي المصري يقدر بثلاثة ملايين جنيه، حال رحيله، عن تدريب الفريق.

وأعلن عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن وجود شرط جزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه يجب على اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائي حال الإعلان الرسمي على تولي إيهاب جلال مهمة الفراعنة في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب المقال خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع عدنان حلبية عضو مجلس المصري تصريحاته:" الشرط الحزائي في عقد ايهاب جلال مال عام ولا أحد قادر على تحمل قرار عدم مطالبة الجبلاية بتحمله ويجب تفهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لهذا الأمر والتعاون مع مجلس إدارة المصري البورسعيدي".

وأكمل:" حتى الشرط الجزائي اتحاد الكرة مش عاوز يتحمله " كده الضرب بقا من كله".