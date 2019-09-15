رياضة | مفاجأة...السويكت يرحل عن رئاسة النصر وآل سويلم ينتظر العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة...السويكت يرحل عن رئاسة النصر وآل سويلم ينتظر العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر السعودي؛ من الرحيل عن منصبه وتقديم استقالته ومجلسه بالكامل من مناصب النادي؛ بسبب الهجوم الجماهيري والأزمة المالية.

وربطت بعض التقارير الصحفية السعودية اليوم؛ رحيل الرئيس الحالي؛ بعودة سعود آل سويلم لمنصبه السابق؛ مجددا خاصة بعد الدعم الجماهيري الذي يحظي به من جماهير الزعيم.

وتولى آل سويلم رئاسة النصر، بالموسم الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتراجع عن الترشح للمنصب بعد نهاية ولايته؛ لظروف شخصية.

وقالت صحيفتي "الميدان الرياضي واليوم"، إن السويكت وأعضاء مجلس إدارته، قرروا تقديم استقالتهم بسبب الأزمة المالية.

وأشارت الصحيفتين إلى أن السويكت يتعرض للهجوم المتواصل من قِبل الجماهير والنقاد الرياضيين، منذ قدومه بأول يوم لرئاسة النادي.

واختتمت؛ أن الساعات والأيام المقبلة ستشهد تطور ملحوظ بشأن هذا الملف الشائك؛ وإن كان آل سويلم يستعد بجدية لاستعادة منصبه.

ويستعد النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ لمواجهة السد القطري على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة؛ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

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وأعلن فيتوريا؛ اليوم الأحد، رسميا استبعاد يحيى الشهري، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، منن قائمة الفريق لمواجهة السد القطري.

ويستعد النصر لمواجهة السد، مساء غد، على ملعب جاسم بن حمد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقرر المدير الفني للنصر، روي فيتوريا، استبعاد الشهري من مباراة السد، لعدم جاهزيته الفنية.

ويعاني يحيى الشهري من إصابة في الكتف، خضع على إثرها لعملية جراحية في مايو الماضي، ثم أجرى اللاعب برنامجًا تأهيليًا بدبي على مدار شهرين.

الجدير بالذكر أن نادي النصر، حسم مواجهة الذهاب أمام السد القطري لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وانضم يحيى الشهري، إلى النصر السعودي، قادما من نادي الاتفاق؛ مقابل 48 مليون ريال سعودي في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم السعودية.