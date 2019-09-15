رياضة | تلويح بالاستقالات في مجلس الأهلي حال خسارة السوبر اعتراضًا على فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلويح بالاستقالات في مجلس الأهلي حال خسارة السوبر اعتراضًا على فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حالة من الانقسام الشديد على الرغم من التعاقد بشكل رسمي مع السويسري رينيه فايلر خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقرر النادي الأهلي تعيين السويسري رينيه فايلر في منصب المدير الفني للفريق الأحمر عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بسبب الخسارة من بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وتعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر في منصب المدير الفني الجديد للفريق لمدة موسم واحد فقط بعد اتفاق الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، مقابل 180 ألف دولار كراتب شهري.

ويرفض عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع فايلر على الرغم من توليه المهمة رسميًا، بالإضافة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر الذي رفض تجاهل الخطيب لباقي أعضاء المجلس في قرار تعيين السويسري رينيه فايلر وتهميش دور باقي المجلس باعتبار بيبو المفوض بإدارة شؤون الكرة في القلعة الحمراء.

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ويلوح عدد من مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الاستقالة من النادي الأحمر في حال خسارة الفريق بطولة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

ويفكر عدد من أعضاء المجلس في التلويح بالاستقالة من المجلس اعتراضًا على قرار الخطيب بتولي السويسري فايلر المهمة رسميًا بدون علم المجلس وتهميش دورهم في المرحلة الماضية بشكل قوي.

ويتقابل فريق الأهلي مع الغريم التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 الأف مشجع لكل فريق

وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي منذ وقت طويل، حيث تضم جبهة محمود الخطيب، عضو المجلس الشاب محمد سراج الدين فقط، فيما تضم جبهة العامري فاروق نائب الرئيس رانيا علواني ومهند وإبراهيم الكفرواي وجوهر نبيل، ويمثل خالد مرتجي والدرندلي جبهة واحدة بمفردهما، فيما يرفض محمد الدماطي المشاركة في المجلس بسبب تهميش دوره.