رياضة | روني: جوارديولا كان سيحصد مع منتخب إنجلترا كل البطولات

كشف النجم الإنجليزي واين روني، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والمحترف حاليًا بالدوري الأمريكي، عن السبب الحقيقي وراء عدم تحقيق منتخب بلاده لنجاحات كبيرة.

وبحسب ما أوضحه روني، فإن منتخب بلاده كان سيكون قادراً على حصد كل الألقاب الممكنة على الصعيد القاري والعالمي، إذا كان تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني العملاق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي.

وأكمل نجم إيفرتون واليونايتد السابق بقوله: " انظر إلى تشكيلتنا منذ 10 سنوات، أعتقد أننا كنا نمتلك في تشكيلتنا أفضل مجموعة لاعبين في العالم".

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال روني: "أتابع المنتخب الوطني بالطبع، وأشعر بفرحة شديدة عندما يحققون أي فوز".

وواصل بقوله: "ريو فيردنانيد، جون تيري، بول سكولز، آشيلي كول، فرانك لامبارد، بيكهام، مايكل أوين، وأنا، إذا كان لدينا جوارديولا مع تلك المجموعة لفزنا بكل شيء ولا شك في ذلك".

ومن الجدير بالذكر انه يحتل المخضرم واين روني صدارة الهدافين التاريخين، للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفاً، بعد لعبه 120 مباراة.

واختتم روني بالحديث عن مستوى المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير: "أعتقد أن كين بعد سنتين أو ثلاثة سيتخطى هذا الرقم القياسي، إنه هداف رائع وسجله التهديفي مع المنتخب ممتاز".

