شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن.. «موحد القطبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، إلى ألمانيا الجمعة المقبل لإجراء الفحوصات الطبية والنفسية لتحديد إصابته والطريقة الأمثل للعلاج ويتزامن موعد سفر مؤمن مع المواجهة المصيرية والمرتقبة بين قطبى الأهلى والزمالك على كأس السوبر ورغم الانقسام الكبير بين الجماهير البيضاء والحمراء فى ذلك اليوم وانحياز كل طرف لفريقه إلا أن مؤمن زكريا نجح فى توحيد القطبين فى حدث استثنائى بعدما نال تعاطف الشارع المصرى بأكمله حول مرضه الغامض الذى أبعده عن الملاعب، وتصدر مؤمن زكريا مواقع التواصل الاجتماعى وتناست جماهير الزمالك رحيل مؤمن للأهلى وتذكرت فقط الفترة التى قضاها بين جنبات القلعة البيضاء ليتعاطف معه الجميع ويتوحد الدعاء له بالشفاء، وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك شبه اتفاق بين جماهير الناديين على إضاءة الموبايلات من كلا الجمهورين فى الدقيقة 8 وهو الرقم الذى كان يرتديه اللاعب تقديرا له ودعما فى رحلته العلاجية كما تجرى محاولات للتواصل بين إدارتى ناديى الزمالك والأهلى على النزول بـ«تى شيرت» التدريب لكلا الفريقين يحمل صورة مؤمن زكريا تقديرا ودعما للاعب ونبذا للتعصب خاصة فى ظل الأجواء المشحونة التى تصاحب مباريات القطبين خاصة مباريات الكؤوس.

مؤمن يعتبر واحدا من أذكى لاعبى الكرة المصرية، القادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى. مؤمن زكريا الذى أكمل عامه الـ 31 فى إبريل الماضى خاض 12 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، آخرها فى ولاية الأرجنتينى هيكتور كوبر، وبدأ مشواره الكروى بفريق الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن يستغنى النادى الأحمر عن خدماته ويلعب لصفوف الإنتاج الحربى فى موسم 2011 ومنه إلى المصرى البورسعيدى ثم التألق بقميص إنبى، والخروج على سبيل الإعارة للتوهج مع الزمالك موسم 2014- 2015 ثم العودة لصفوف الأهلى قبل الخروج للإعارة لصفوف كل من أهلى جدة وأحد السعوديين. ويعتبر مركز الجناح الأيسر هو المُفضل بالنسبة لمؤمن زكريا، حيث خاض اللاعب 297 مباراة فى مسيرته مع الأندية التى دافع عن ألوان قميصها واستطاع تسجيل 73 هدفاً وصناعة 33 هدفاً آخر لزملائه، كما يتميز اللاعب بحسن الأخلاق والبُعد عن الخشونة على أرضية الميدان فلم يحصل على البطاقة الحمراء مطلقاً خلال رحلته الكروية، واكتفى بالحصول على 17 بطاقة صفراء. وفى جعبة مؤمن زكريا 10 ألقاب بواقع 5 للدورى المصرى الممتاز «4 مع الأهلى و1 مع الزمالك»، ولقبان للسوبر المحلى مع الأهلى و3 لكأس مصر منها 2 مع الزمالك و1 مع الأهلى. وتسببت أهداف مؤمن زكريا فى لقاءات القمة بقميص الأهلى فى شباك الزمالك فى زيادة شعبية اللاعب وولع أنصار القلعة الحمراء بأهدافه، حيث سجل 5 أهداف فى القمة المصرية بواقع 4 بالدورى وهدف بالسوبر.