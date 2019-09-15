شكرا لقرائتكم محسن صالح: ميتشو أخطأ مع عبد الشافى وجمعة على طريقة ميسى وصلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محسن صالح المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى ميتشو المدير الفنى للزمالك فى الدفع بعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى معا فى لقاء بطل السنغال. وكتب صالح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" خطأ واحد لمدرب الزمالك يحتاج تصحيحه لهدف واحد)". Advertisements وتابع صالح :" اختار ميتشو بين عبد الشافي وجمعه فقرر ارضاء الاثنين ودفع بهما في جبهتين عبد الشافي في مكانه وجمعه سواح علي طريقة ميسي وصلاح وظل الزمالك يلعب ناقصا لاعب الي ان تم استبداله بزيزو فكاد يتعادل الزمالك يحتاج للفوز ولو بهدف بجمعه وزيزو". وخسر الزمالك أمام جينيراسيون السنغالى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

محسن صالح

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