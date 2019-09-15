شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينهى مرانه الأول بعد الفوز على أهلى بنى غازى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مرانه الأول عقب مواجهة أهلي بني غازي بكأس العرب مساء اليوم تحت قيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق. وشمل المران بعض تدريبات الاحماء و فك العضلات للاعبين تحت قيادة مدرب الأحمال ثم الجري حول الملعب و انتهى المران بتقسيمة خفيفة . Advertisements كما شهد المران غياب أحمد مدبولي الوافد الجديد للدراويش بعد اذن بالراحة من الجهاز الفني لخوضه لقاء أهلي بني غازي رغم تعرضه لوعكة صحية و هو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الراحة الكافية قبل استئناف التدريبات الجماعية مع الفريق . ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الجونة السبت القادم بالجونة في اطار منافسات الأسبوع الأول بالدوري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى ينهى مرانه الأول بعد الفوز على أهلى بنى غازى بالبطولة العربية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.