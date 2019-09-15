شكرا لقرائتكم جمال الغندور يرسل القائمة الدولية للحكام إلى "فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية أرسال أسماء القائمة الدولية الجديدة لعام 2020 إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فى اليوم الأول من شهر أكتوبر. وتضم قائمة الحكام الدوليين الحالية لعام 2019 ،7 ساحة ومثلهم حكام مساعدين وهم : حكام الساحة ــ جهاد جريشة ــ إبراهيم نور الدين ــ محمد معروف ــ محمود البنا ــ أحمد الغندور ـ أمين عمر ــ محمد عادل الحكام المساعدين Advertisements ــ تحسين ابو السادات ــ سمير جمال ــ محمود أبو الرجال ــ أحمد توفيق طلب ــ يوسف البساطى ــ أحمد حسام طه ــ هانى عبد الفتاح كانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الأسبوع الماضى ونجح الجميع باستثناء محمد الحنفى ومحمد الصباحى، وشارك فيها 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات

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