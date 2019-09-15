شكرا لقرائتكم جمال الغندور يرسل القائمة الدولية للحكام إلى "فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حكام الساحة
ــ جهاد جريشة
ــ إبراهيم نور الدين
ــ محمد معروف
ــ محمود البنا
ــ أحمد الغندور
ـ أمين عمر
ــ محمد عادل
الحكام المساعدين
ــ تحسين ابو السادات
ــ سمير جمال
ــ محمود أبو الرجال
ــ أحمد توفيق طلب
ــ يوسف البساطى
ــ أحمد حسام طه
ــ هانى عبد الفتاح
كانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الأسبوع الماضى ونجح الجميع باستثناء محمد الحنفى ومحمد الصباحى، وشارك فيها 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات
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