شكرا لقرائتكم تعرف على مباريات الأهلى فى الدور الأول من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى. مباريات الأهلى جاءت مقسمة لـ 8 مواجهات خارج أرضه، بينما يخوض المارد الأحمر 9 مباريات على أرضه، ويرصد "الخليج 365" مباريات الشياطين الحمر الخارجية والتى جاءت كالتالى.. الأسبوع الأول.. سموحة × الأهلي 23-9-2019 على استاد الجيش ببرج العرب الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي 5 -10-2019 استاد أسوان. الأسبوع الخامس.. الجونة × الأهلي 23-10-2019 استاد الجونة الأسبوع السابع .. دجلة × الأهلي 25-11-2019 استاد بترو سبورت. Advertisements الأسبوع التاسع.. الإسماعيلي × الأهلي 11-12-2019 استاد الجيش ببرج العرب . الأسبوع الحادي عشر.. المقاصة × الأهلي 19-12-2019 استاد السلام. الأسبوع الرابع عشر.. المقاولون العرب × الأهلي 10-1-2020 استاد بتروسبورت . الأسبوع السادس عشر.. بيراميدز × الأهلي 18-1-2020 استاد الدفاع الجوي .

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