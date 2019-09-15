شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد بتروسبورت لاستضافة العودة ضد جينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غدا الاثنين ، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.
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