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الزمالك يحدد بتروسبورت لاستضافة العودة ضد جينيراسيون السنغالي...

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جدة - عمرو شويل اختار مسئولو الزمالك ملعب بتروسبورت لاستضافة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها  يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

 

وينتظر مسؤولو النادي الابيض الموافقات الامنية على اقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

 

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم بالأمس في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

 

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غدا الاثنين ، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء  استعدادا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.

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