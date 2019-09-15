شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد : فرحت لخسارة الزمالك أمام بطل السنغال لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن خسارة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال فى دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا والتى تعرض لها بالأمس تصب فى مصلحته قبل اللقاء المصيرى والمرتقب أمام الأهلى فى كأس السوبر المصرى والمقرر له 20 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بحضور 10 ألاف متفرج.

أكد جمال عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك يمر بحالة انتعاشة كروية بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو خاصة بعد التتويج بلقب كأس مصر والفوز على ديكاداها الصومالى ذهابا وإيابا،موضحا أنه فى حالة فوز الأبيض على بطل السنغال كان الأمر من شأنه التأثير على ثقة اللاعبين وانقلابها لحالة من التكبر.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق أن مباراة السوبر المصرى ستكون صعبة على الطرفين وليس بالأمر السهل التكهن بنتيجتها خاصة أن بطل الدورى يواجه بطل الكأس والفريقين دعما صفوفهما بأفضل اللاعبين.

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وتمنى عبد الحميد، فوز الزمالك ببطولة السوبر المصرى، موجها رسالة إلى اللاعبين بضرورة الاجتهاد داخل الملعب وبذل أخر قطرة عرق لديهم لإسعاد الجماهير البيضاء خاصة أنهم يتحملوا مسئولية كبيرة فى ذلك.

وتحدث عبد الحميد عن أخطر العناصر فى فريقى الأهلى والزمالك قائلا :" فى الأهلى صالح جمعة وفى الزمالك أشرف بن شرقى ومصطفى محمد" موضحا أن صلاح محسن أخطر فى الهجوم عن مروان محسن فى قيادة الخط الأمامى.