شكرا لقرائتكم ناصر الفهد: النصر في أمان مع فيتوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طمأن نجم النصر السابق ناصر الفهد جماهير ناديه على مستوى الفريق عشية مواجهة السد القطري، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، مؤكداً أن النادي العاصمي في أمان مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال الفهد لـ"العربية.نت": "وضع النصر هذه الفترة مطمئن للغاية بقيادة مدربه فيتوريا، الفريق حقق نتيجة إيجابية ومريحة نسبياً حيث إنه حقق المهم بفوزه، لاسيما وأن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستزيد الضغط على الفريق في مباراة الإياب".

وأشاد الفهد بعمل البرتغالي روي فيتوريا مع النصر، وقال: "النصر يملك مدربا كبيرا وعالميا وأعتقد بأن فيتوريا يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات خاصة أنها تستلزم على المدرب أن يتعامل بذكاء كبير لتحقيق هدف التأهل".

وزاد: "من المفترض أن يبدأ فيتوريا المباراة بقوة وأن لا يعطي السد فرصة للهجوم خاصة أنه سيدخل المباراة بشعار الفوز فقط، وفي حال كثف النصر هجومه مبكراً وخطف هدف سيربك حسابات المصيف وسيسهل المهمة للتأهل.

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وامتدح قائد النصر السابق تصريح فيتوريا في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، وقال: "فيتوريا أكد بأنه سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز فقط وهذا هو التفكير الصحيح لمثل المباريات خاصة أن السد إذا شاهد ضغط النصر وهجومه سيضطر للعودة للخلف وهو ما سيجعل الفريق بروح معنوية عالية وسيمنح اللاعبين ثقة كبيرة".

وحول إضافة المغربي نور الدين أمرابط للقائمة الآسيوية بديلاً للبرازيلي مايكون قال: "كنت من المؤيدين لوجود أمرابط في الآسيوية حيث إنني أميل للنزعة الهجومية، ومهم جداً أن تستخدم كل قوتك الهجومية فهي التي تجلب النتيجة، وكنت أتمنى أن يكون هنالك مدافع آسيوي بديلاً للحارس ولكن لا نعلم ماهي الظروف المحيطة بالإدارة في ذلك الوقت".

وأكد الفهد بأن السد يملك لاعبين على مستوى عالِ، وزاد: "السد فريق قوي خاصة بالجانب الهجومي خاصة بعد عودة الكوري نام تاي هي الذي غاب عن مواجهة الذهاب وهو لاعب خطير بالإضافة الى زميله المهاجم الجزائري بغداد بونجاح والإسباني غابي، والسد قادر على إحداث الخطورة، ولكن أعتقد أن النصر كما قلت سابقاً يملك مدربا ذكيا قادرا على إيقاف خطورتهم".

وحول اعتماد فيتوريا على عدد من الأسماء الشابة وإعادتهم إلى التألق قال: "الذي لمسته من فيتوريا أنه يعطي اللاعبين الشبان ثقة كبيرة وهذه ميزة بالمدرب وإذا اللاعب حس بهذه الثقة سيبدع وأكبر مثال المدافع عبدالله مادو واللاعب عبدالرحمن الدوسري والخيبري واللذان كانا مع المنتخب في آخر مباراة، والآن اللاعبان الشبان لديهما فرصة كبيرة للاستفادة من اللاعبين الأجانب الموجودين فهمتهم الآن أن يطوروا مستوياتهم وأن يكونا طموحين".

وقلل الفهد من تأثير تعادل الفريق أمام الشباب في آخر مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال: "فيتوريا واجه مشكلة كبيرة في مباراة الشباب التي كنت أتمنى تأجيلها، وكان واضح عليه تفكيره بمباراة السد حيث إنه كان يجهز بعض اللاعبين مثل إشراك الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد آخر 10 دقائق العائد من الإصابة، وكنت أتمنى أن يشرك اللاعب عبدالرحمن الدوسري في المباراة كونه سيشارك في مباراة السد لاسيما وأن معنوياته مرتفعة بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكره الأخير".