شكرا لقرائتكم الفيصلي يلحق الفتح بالخسارة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الفيصلي أول انتصار له هذا الموسم عقب فوزه الصعب على ضيفه الفتح 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة حيث افتتح الفتح التسجيل عند الدقيقة 21 عن طريق مهاجمه علي الزقعان الذي تلقى تمريرة من زميله محمد مجرشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 52 حينما تمكن لاعبه الهولندي يوسف الجبلي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد قاسم ليواجه المرمى ويسدد الكرة ابتي استقرت في شباك الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال.

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وواصل الفيصلي هجومه وتمكن لاعبه رولي بونيفاسيا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 62 عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

ورد الفتح سريعاً بعدما تمكن مهاجمه محمد مجرشي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعدما أكمل تمريرة زميله النرويجي غوستاف ويكهايم بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة. وتواصلت إثارة المباراة حينما تمكن لاعب الفيصلي رولي بونيفاسيا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

‏وشهدت المباراة طرد قائد الفتح توفيق بوحيمد عند الدقيقة 90+3 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 5 نقاط ليتقدم الى المركز الخامس، في حين بقي الفتح بدون نقاط في المركز الأخير.