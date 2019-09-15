شكرا لقرائتكم الدوري الإيطالي: وصافة بولونيا مؤقتاً.. وروما يهزم ساسولو برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم بولونيا للمركز الثاني مؤقتا في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 4 - 3 على مضيفه بريشيا يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة، وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز سبال على ضيفه لاتسيو 2 - 1 وأتالانتا على مضيفه جنوى بالنتيجة ذاتها، وكالياري على مضيفه بارما 3 - 1، وروما على ضيفه ساسولو 4 - 2.

ورفع بولونيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين خلف إنتر (المتصدر)، في حين تجمد رصيد بريشيا، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر. وتقدم بريشيا بهدفين أحرزهما نجمه ألفريدو دوناروما في الدقيقتين العاشرة و19، قبل أن يقلص بولونيا الفارق في الدقيقة 36 عبر لاعبه ماتيا باني.

وأعاد أندريا كيستانا فارق الهدفين، بعدما سجل الهدف الثالث لبريشيا في الدقيقة 42، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 عقب طرد دانييلي ديسينا في الدقيقة 48 لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف بريشيا على أفضل وجه، حيث أحرز رودريغو بالاسيو الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم سجل أندريا بولي هدف التعادل في الدقيقة 60.

وواصل بولونيا نشاطه الهجومي في الوقت المتبقي من الشوط الثاني، ليسجل نجمه ريكاردو أورسوليني هدف الفوز الثمين في الدقيقة 80، ليقود الفريق لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

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وفجر سبال مفاجأة كبرى بتغلبه 2 - 1 على ضيفه لاتسيو، محققا انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي. وحصد سبال أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليتقدم للمركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد لاتسيو، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي، عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وبادر لاتسيو بالتسجيل عن طريق هدافه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لكن أندريا بيتانيا أدرك التعادل لسبال في الدقيقة 63. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، أحرز جاسمين كوريتش هدف الفوز القاتل لسبال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتلقى لاتسيو خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل مع جاره اللدود روما في المرحلة الماضية بديربي العاصمة الإيطالية.

وانتزع روما انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بفوزه المستحق 4 - 2 على ضيفه ساسولو. وارتفع رصيد روما، الذي سقط في فخ التعادل في أول مباراتين بالبطولة هذا الموسم، إلى خمس نقاط في المركز السابع، في حين توقف رصيد ساسولو عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما 4 - صفر، حيث افتتح بريان كريستانتي التسجيل مبكرا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله البوسني إدين دزيكو الهدف الثاني في الدقيقة 19. وعزز الأرميني هنريك مخيتاريان النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 22، ثم أحرز جاستن كلويفرت الهدف الرابع في الدقيقة 33. واستغل ساسولو حالة الهدوء التي انتابت لاعبي روما بعد اطمئنانهم على الفوز في الشوط الثاني، ليسجل لاعبه دومينيكو بيراردي هدفين في الدقيقتين 53 و72.