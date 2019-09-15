رسمياً.. الترجي يفوز بدوري أبطال إفريقيا.. استئناف «الكاف» يرفض طعن الوداد ضد تتويج الفريق التونسي

الموجز

أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية والقاضي بإعلان الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا وإعلان الوداد خاسرًا لمباراة الإياب بحجة الانسحاب.

واعتبر الاتحاد الإفريقي "كاف" فريق الوداد المغربى خاسرًا لمباراة الإياب، والتي أقيمت على ملعب رادس بتونس، وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بجانب 15 ألف دولار بسبب شغب الجماهير.

وأوضحت لجنة الإستئناف أنها قبلت طعن الوداد من حيث الشكل ورفضته من حيث المضمون، ما يعني أنها لم تأخذ بأي من الطعون التي تقدم بها دفاع نادي الوداد المغربي، معلنة بالتالي فوز الترجي بالبطولة الإفريقية بشكل نهائي.

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وكان "كاف" قد منح نادى الوداد المغربي حق الطعن على القرار من خلال اللجوء إلي محكمة التحكيم الرياضي "تاس".

وكان نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد شهد أحداثاً مثيرة، بعدما رفض حكم المواجهة الجامبي باكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد، مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، وهو ما جعل لاعبي الوداد يطالبون بتقنية الفيديو، ليكتشفوا بعد ذلك عدم تواجد التقنية بالملعب.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، فريق الترجي الرياضي التونسي، بطل دورى أبطال أفريقيا، في مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة الإمارات العربية.