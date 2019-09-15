نانت يهزم رينس ويصعد إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - صعد نانت الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه رينس 1-صفر الأحد في المرحلة الخامسة.

سجل هدف اللقاء المهاجم المالي خليفة كوليبالي بتسديدة أرضية زاحفة عجز الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش عن صدها (69).

ورفع نانت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة، فيما تجمد رصيد رينس عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وحقق فريق "الكاناري" فوزه الثالث تواليا بعد اسقاطه خارج عقر داره أميان (2-1)، وعلى ملعبه ستراسبورغ ورينس بالنتيجة ذاتها بهدف نظيف.

وانتزع سانت إتيان على ارضه تعادلا ثمينا من ضيفه تولوز 2-2، وعاد الى التسجيل بعدما فشل في تحقيق ذلك في مباراتيه الاخيرتين اللتين خسرهما أمام ليل بثلاثية نظيفة ومرسيليا بهدف نظيف.

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وأدرك أصحاب الارض التعادل بفضل رومان هاموما (45 و56)، بعد أن تقدم الضيف عبر لاعب سانت إتيان السابق العاجي ماكس-آلن غرادل(15 من ركلة جزاء) والمهاجم البلجيكي آرون ليا إيسيكا (24).

واعتقد سانت إتيان انه انتزع الفوز والنقاط الثلاث غير ان تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" تدخلت لصالح الضيف لتمنع احتساب الهدف الذي سجله الغيني إيسياغا سيلا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع تولوز رصيده إلى 8 في المركز التاسع، فيما تقدم سانت إتيان للمركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط. ويحل سانت إتيان الخميس ضيفا على غنت البلجيكي في المرحلة الاولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي "أوروبا ليغ".

ويلعب لاحقا اليوم موناكو مع مرسيليا.

ملخص مباراة نانت ورينس:

ملخص مباراة سانت اتيان وتولوز: