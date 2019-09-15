ثلاثية ثالثة لفرايبورغ تجعله ثالثا أمام بايرن









اسماء السيد - صعد فرايبورغ الى المركز الثالث بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه هوفنهايم 3-صفر الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأفاد فرايبورغ على أكمل وجه من تعادل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه لايبزيغ المتصدر السبت (1-1)، لكي يتقدم على النادي البافاري، ويصبح ثالثا بفارق نقطة، وهو الفارق ذاته الذي يفصله عن لايبزيغ الأول، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف عنه.

وجاءت الانتصارات الثلاثة التي حققها فرايبورغ هذا الموسم بثلاثة أهداف ضد ماينتس (3-صفر) وبادربون (3-1)، ثم الأحد على هوفنهايم بفضل كريستيان غونتر (11) ويانيك هابيرر (38) ونيلز بترسن (59).

وهي المرة الأولى في تاريخه يسجل فرايبورغ 10 أهداف في المراحل الأربعة الأولى، علما بأنه خسر في المرحلة الماضية أمام كولن 1-2.

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أما هوفنهايم، فمني بهزيمته الثانية بعد خسارته في المرحلة الافتتاحية ضد إينتراخت فرانكفورت (صفر-1)، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء بادربورن وشالكه.

ملخص مباراة فرايبورغ وهوفنهايم:

ملخص مباراة بادربورن وشالكه: