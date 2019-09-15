جوردان يمنح إشبيلية الفوز وصدارة الليغا









اسماء السيد - قاد خوان جوردان فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ألافيس 1-صفر الأحد وتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد السبت.

ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدما بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد الذي تلقى أمس خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة (37).

واتيحت فرصة لاشبيلية الفائز بلقب الدوري عام 1946 لتعزيز النتيجة ولكن تسديدة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أصابت القائم الايمن (82).

ويلعب إشبيلية أمام قره باخ الأذربيجاني الخميس في افتتاح حملته القارية في مسابقة الدوري الاوروبي "أوروبا ليغ"، قبل أن يستضيف على ملعبه ريال مدريد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي.

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وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.

وجاءت اهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل إيفان راميس (58)، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة في غضون ثلاث دقائق، بهدف التعادل عبر الأرجنتيني فاكوندو فيريرا (76)، وهدف ثانٍ لإستيبان غرانيرو (79) خطفوا من خلالهما النقاط الثلاث.

ورفع إسبانيول الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، وتجمد رصيد إيبار عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر قبل الأخير من تعادل وثلاث هزائم.

ويلعب لاحقا اليوم سلتا فيغو مع غرناطة، وبلد الوليد مع أوساسونا، وريال بيتيس مع خيتافي.

ملخص مباراة إشبيلية وألافيس:

ملخص مباراة سلتا فيغو وجيرونا: