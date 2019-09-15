شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع لاعبي بيلا والجهاز الفنى عن التدريبات بسبب تأخر المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر لاعبو بيلا الذى يشارك بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى الامتناع عن حضور التدريبات وذلك قبل 15 يومًا من انطلاق مسابقة الدورى بسبب تأخر الإدارة فى صرف المستحقات المالية المتاخرة لهم .

كما تضامن الجهاز الفنى للفريق بقيادة ياسر رضوان مع طلبات اللاعبين ورفضوا الحضور للنادى أيضًا بسبب عدم صرف راتب الشهرين الأخيرين لجميع أعضاء الجهاز بالكامل .

كان مجلس إدارة بيلا قد قام بإنهاء معسكر الفريق مبكرًا لعدم وجود سيولة مالية كافية تغطى فترة المعسكر وهو ما جعل هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى للفريق .