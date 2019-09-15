شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قلب دفاع الأهلى بدون صمام بديل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل النادي الأهلى حاليًا على مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، والتي تقام على كأس السوبر المحلي بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعاني دفاع الأهلي وبالتحديد مركزي قلب الدفاع من غيابات مؤثرة محتملة، تتمثل فى الثنائي المصاب حتى هذه اللحظة رامي ربيعة وأيمن أشرف، وهو ما يعني -حال تأكد غيابهم- مشاركة الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم بشكل أساسي، على أن تكون الدكة الحمراء خالية من البدائل فى هذا المركز.

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