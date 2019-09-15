شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الاستئناف.. الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رفض الاستئناف المقدم من نادى الوداد المغربى، ضد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بتتويج فريق الترجى التونسى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، على حساب الفريق المغربى، أصبح من المقرر أن يواجه الفريق التونسى الزمالك فى السوبر الأفريقى.

ويواجه الزمالك "بطل الكونفدرالية الأفريقية" نظيره الترجى التونسى "بطل دورى أبطال أفريقيا 2019" فى لقاء السوبر الأفريقى، الذى سيقام فى الإمارات، ولم يتم يحديد موعده حتى الآن.

وتوج الترجى التونسى بطلاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الوداد المغربى وإعلان الحكم الجامبى باكارى جاساما فوز الترجى التونسي على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "رادس"، بعد توقفها لمدة ساعة وربع.

تأهل نادي الزمالك إلى السوبر الأفريقي بعدما نجح فى الحصول على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3.