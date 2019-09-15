شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول كأس إقليمى للفلوربول للأولمبياد الخاص بالقاهرة نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الدورة التدريبية لإعداد مدربى رياضة الفلور بول للأولمبياد الخاص، التى تقام بالقاهرة أعمالها فى جزئيها النظرى والعملى فى يومها الثانى، والفلوربول هى أحد الرياضات الشتوية للأولمبياد الخاص والتى سيتم إدخالها بالمنطقة، استعدادًا للألعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد عام 2021، من خلال قيام الخبير الدولى ستين هومان رئيس اللجنة الفنية بالأولمبياد الخاص الدولى والاتحاد الدولى للعبه، بمشاركة مدربين من 11 دولة عربية من مصر، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، السودان، الكويت، السعودية، عمان، ليبيا ـ فلسطين باستكمال الجزء النظرى من الدورة.

وشمل برنامج اليوم الثانى من الدورة كيفية تنمية مهارات اللاعب ووضع الخطة التدريبية، مستعرضًا المباراة النهائية من بطولة العالم الأخيرة، والتوقف عند العديد من اللعبات، والتى شملت تحديد المكان الذى يتحرك فيه حارس المرمى، وأن منطقة الحارس غير مسموح لاعب بالدخول إلى منطقة الحارس خاصة أن حارس المرمى يجلس على ركبتيه، موضحًا أن ركله الجزاء تلعب من نقطة الجزاء .

وتوقف الخبير العالمى عند الأسسس والقواعد التى يقوم بها المدرب من أجل إعداد اللاعب، سواء لاكتسابة المهارات الأساسية، والجرى بالكرة واستخدام المضرب، وضرورة رفع اللياقة البدنية للعبه، خاصة أن المباراة تحتاج لتمتع اللاعب بلياقة بدانية عالية، خاصة أن يقوم بالجرى خلال مشاركته فى الجزء الذى يلعب فيها مسافة كبيرة، وضرورة أن تشمل الجرعات التدريبية على عملية تشويق وإمتاع اللاعبين، وأن هناك 4 مراحل إعداد للاعب، وهى مراحل مهمة، يجب على المدرب وضعها فى الاعتبار عن وضعه لخطته التدريبية.

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وركز هومان خلال الجزء النظرى على ضرورة أن يضع المدرب فى ذهنه ضرورة مشاركة كل اللاعبين فى المباراة، وأن يكون أوقات مشاركتهم متساوية، وأن الطاولة الرئيسية للحكام تراقب هذه العملية، حيث لاحظ فى ألعاب النمسا 2017 أن بعض المدربين لا يشاركون اللاعب صاحب المستوى الضعيف، وهو أمر غير جيد، ومن هنا يجب على المدرب اختيار لاعبين متقاربى المستوى، حتى يشارك كل اللاعبين فى المباراة الواحدة .

ووافق أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى على اقتراح اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية والمكونة من عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات على اقتراحهم بتعديل موعد أول كأس إقليمى للفلوربول ليقام خلال شهر نوفمبر 2019، وحتى تتمكن الست دول المرشحة لتمثيل المنطقة فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد من الإعداد والتجهيز للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام بالسويد 2021، حيث تشهد رياضة الفلور بول مشاركة 50 دولة من مختلف دول العالم، خاصة أن المدربين خلال الجزء النظرى من الدورة التدريبية والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة، تأكدوا من إمكانتهم إعداد مجموعة من اللاعبين لتكون الفريق، والذى يتكون من 8 لاعبين بينهم حارسان للمرمى، والفريق يتكون من خمس لاعبين، بالإضافة إلى أن عملية تغيير اللاعبين تتم على مدار زمن المباراة، حيث تقام المباراة على مدى شوطين زمن كل شوط عشر دقائق .

وكان الجزء العملى الذى أقيم بمركز شباب الجزيرة من خلال مشاركة جميع المدربين المشاركين فى الدورة، حيث قاموا بالتعامل مع المضرب والكرة، وعملية استخدام المضرب، والجرى بالكرة، وعملية الجرى بالكرة، وكلها أمور أساسية لابد من أن يكتسبها اللاعب، والتى يمكن اكتسابها من خلال التدريبات المستمرة، وقبل مشاركة اللاعب فى المشاركة فى المباريات .