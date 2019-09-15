شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة وراحة لمدبولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مرانه الأول عقب مواجهة أهلي بني غازي بكأس العرب مساء اليوم تحت قيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق .

وشمل المران بعض تدريبات الإحماء وفك العضلات للاعبين تحت قيادة مدرب الأحمال ثم الجري حول الملعب وانتهى المران بتقسيمة خفيفة .

كما شهد المران غياب أحمد مدبولي الوافد الجديد للدراويش بعد إذن بالراحة من الجهاز الفني لخوضه لقاء أهلي بني غازي رغم تعرضه لوعكة صحية وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الراحة الكافية قبل استئناف التدريبات الجماعية مع الفريق .

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة السبت المقبل بالجونة في إطار منافسات الأسبوع الأول بالدوري .