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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات للأهلى خارج الديار فى الدور الأول بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى.
مباريات الأهلى جاءت مقسمة لـ 8 مواجهات خارج أرضه، بينما يخوض المارد الأحمر 9 مباريات على أرضه، ويرصد ”الخليج 365” مباريات الشياطين الحمر الخارجية والتى جاءت كالتالى..
الأسبوع الأول.. سموحة × الأهلي 23-9-2019 على استاد الجيش ببرج العرب
1
الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي 5 -10-2019 استاد أسوان.
3
الأسبوع الخامس.. الجونة × الأهلي 23-10-2019 استاد الجونة
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الأسبوع السابع .. دجلة × الأهلي 25-11-2019 استاد بترو سبورت.
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