شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات للأهلى خارج الديار فى الدور الأول بالدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، 17 مباراة بالدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020، والذى سينطلق يوم 21 من الشهر الجارى.

مباريات الأهلى جاءت مقسمة لـ 8 مواجهات خارج أرضه، بينما يخوض المارد الأحمر 9 مباريات على أرضه، ويرصد ”الخليج 365” مباريات الشياطين الحمر الخارجية والتى جاءت كالتالى..

الأسبوع الأول.. سموحة × الأهلي 23-9-2019 على استاد الجيش ببرج العرب

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