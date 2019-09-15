شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يدعمون مؤمن زكريا فى لقاء ماليندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم لاعبو المصرى البورسعيدى مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى محنته الحالية بتقليد احتفاله بالأهداف خلال المباراة التى جمعتهم عصر اليوم بماليندى بطل زنجبار فى ذهاب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الأفريقية .

وحقق المصرى فوزًا عريضًا اليوم خارج ملعبه على ماليندى بأربعة أهداف مقابل هدف أحرزها محمود وادى "هاتريك" والناشئ حسن على .

وقد وضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة .

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لاعبو المصرى