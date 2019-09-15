شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جمال عبد الحميد: فرحت لخسارة الزمالك أمام بطل السنغال لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن خسارة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال فى دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا والتى تعرض لها بالأمس تصب فى مصلحته قبل اللقاء المصيرى والمرتقب أمام الأهلى فى كأس السوبر المصرى والمقرر له 20 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

أكد جمال عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أن الزمالك يمر بحالة انتعاشة كروية بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو خاصة بعد التتويج بلقب كأس مصر والفوز على ديكاداها الصومالى ذهابا وإيابا، موضحًا أنه حال فوز الأبيض على بطل السنغال كان الأمر من شأنه التأثير على ثقة اللاعبين وانقلابها لحالة من التكبر.

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