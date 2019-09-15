شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد بتروسبورت لاستضافة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو نادي الزمالك ملعب بتروسبورت لاقامة مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري.

وينتظر مسئولو النادي الأبيض الموافقات الأمنية على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم بالأمس في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غدٍ الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء استعدادًا للقاء السوبر المصري المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام فريق الأهلي.