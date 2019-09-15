شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس سموحة يظهر فى طاقم تحكيم مباراة فريقه والرجاء الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقف طريف تعرض له مدرب حراس مرمى نادى سموحة عماد المندوه فى الودية التى أقيمت اليوم بين سموحة والرجاء على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندرى لبطولة الدورى الممتاز .

وقد تأخر وصول المساعد الأول لحكم اللقاء الأمر الذى استدعى وقوف عماد المندوه كحامل راية لمدة 15 دقيقة حتى وصول الحكم المساعد.

وتوجد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومجلس الإدارة أسامة نعمان وأحمد عجلان وحسام حسن المدير الفنى الذى حضر اللقاء رغم تحذيرات الطبيب بالراحة التامة .









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