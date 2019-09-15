أف سى مصر يستعير أحمد يوسف لاعب إنبى موسمًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق أف سى مصر، بقيادة عبد الناصر محمد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ويستعد فريق أف سى مصر لمواجهة الإنتاج الحربى فى مستهل مشواره ببطولة الدورى الممتاز المقرر له يوم 22 من الشهر الجارى والتى يستضيفها استاد السلام . Advertisements ويحاول مجلس إدارة أف سى مصر التعاقد مع لاعبين خبرة للاستفادة بخبراتهم فى الدورى خاصة أن هذا يعد الموسم الأول للفريق بالدورى .

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