شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يدعمون مؤمن زكريا خلال مباراة ماليندي بطل زنجبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحتفل لاعبو المصري البورسعيدي، على طريقة اللاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي بعد الفوز على فريق ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في اطار ذهاب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت عصر اليوم على ملعب عمان بزنجبار.

وجاءت نتيجة المباراة لصالح المصري البورسعيدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض ليسهل من مهمته في مباراة العودة، ويضع قدما بالدور التالي بالبطولة.

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وسجل أهداف المصري الثنائي محمود وادي – سجل ثلاثة أهداف بالمباراة – في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس، وتابعه حسين على في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 40، جدد المهاجم الفلسطيني محمود وادي هز شباك منافسه بالهدف الثاني له والثالث للمصري.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بدقيقتين «ق 43»، نجح أصحاب الأرض في خطف هدف حفظ ماء الوجه، لينتهى الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف لصالح الضيوف المصريين.

ومع بداية الشوط الثاني، عاود محمود وادي الكرة، وسجل الهدف الثالث له والرابع لأبناء المدينة الباسلة ليحقق لقبا شخصيا خلال البطولة «هاتريك».