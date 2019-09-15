التعادل 1/1 يخيم على مباراة الدحيل والريان في دوري نجوم قطر

Advertisements الأحد 15 سبتمبر 2019 خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الدحيل بضيفه الريان اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

Advertisements وتقدم الدحيل بهدف سجله أحمد يسار المحمدي في الدقيقة 66،وتعادل الريان عن طريق فرانك كوم في الدقيقة 75. ورفع الدحيل رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، كما رفع الريان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن. Advertisements

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