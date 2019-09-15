ريسينج يؤكد صحوته في الدوري الأرجنتيني ويضاعف محنة خيمناسيا

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الأحد 15 سبتمبر 2019

أكد ريسينج كلوب صحوته في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وحقق فوزه الثاني على التوالي بالتغلب على مضيفه خيمناسيا لابلاتا 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة من المسابقة.



ورفع ريسينج رصيده إلى تسع نقاط ليقفز إلى المركز الحادي عشر مؤقتا وتجمد رصيد خيناسيا عند نقطة واحدة من ست مباريات ليظل في المركز ال24 الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي في المسابقة.

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وأنهى ريسينج الشوط الأول لصالحه بهدف سجله دييجو جونزاليس في الدقيقة 36 وتعادل أريال جارسيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 .

ولكن فرحة خيمناسيا بالهدف لم تدم أكثر من دقيقتين حيث سجل فيدريكو ماتياس زاراتشو هدف الفوز لريسينج في الدقيقة 54 .