نانت يحقق فوز مثير على ريمس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

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الأحد 15 سبتمبر 2019

حقق نانت فوزا ثمينا على ضيفه ستاد ريمس بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل سانت إتيان مع تولوز 2-2.



ويدين نانت بالفضل في هذا الفوز للاعبه خليفة كوليبالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع نانت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف رين، وتوقف رصيد ريمس عند سبع نقاط في المركز العاشر.

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وفي المباراة الثانية، قلب سانت إتيان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه تولوز إلى تعادل 2 / 2.

وتقدم تولوز بهدفين نظيفين سجلهما ماكس آلان جاردل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وأرون ليا في الدقيقة 24، قبل أن يسجل سانت إتيان هدفين عن طريق رومان هاموما في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و56 .

ورفع سانت إتيان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، كما رفع تولوز رصيده غلى ثماني نقاط في المركز التاسع.