الإسباني روبيو أفضل لاعب في مونديال السلة والصربي بوجدانوفيتش الأعلى تسجيلا

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الأحد 15 سبتمبر 2019

الإسباني روبيو

نال لاعب كرة السلة الإسباني ريكي روبيو اليوم الأحد جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي اختتمت فعالياتها اليوم في الصين بعدما قدم اللاعب أداء راقيا على مدار البطولة وساعم بقدر هائل في فوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثانية في التاريخ.



ولعب روبيو دورا بارزا في الفوز الكبير 95 / 75 على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة اليوم حيث سجل 20 نقطة للفريق في النهائي كما سجل 19 نقطة و12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات خلال مباراة الفريق بالدور قبل النهائي والتي فاز فيها على المنتخب الأسترالي بعد التمديد لوقتين إضافيين.

وبلغ متوسط تسجيل روبيو خلال مباريات البطولة 4ر16 نقطة وست تمريرات حاسمة و6ر4 متابعة للمباراة الواحدة. وأصبح روبيو والنجم السابق باو جاسول الوحيدين من إسبانيا اللذين فازا بلقب أفضل لاعب في بطولات كأس العالم للسلة.

وكان باو جاسول فاز بالجائزة في نسخة 2006 عندما قاد المنتخب الإسباني للقبه الأول في البطولة وذلك بالنسخة التي استضافتها اليابان.

وهذه هي النسخة الخامسة على التوالي التي تذهب فيها الجائزة لأحد لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين حيث بدأت هذه السلسلة في 2002 بالألماني ديرك نوفوتسكي ، حسبما أكد موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) على الانترنت.

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وتوج كيفن دورانت وكيري إيرفنج بالجائزة في نسختي 2010 و2014 على الترتيب.

كما اختير مارك جاسول الشقيق الأصغر لباو جاسول وزميل روبيو في المنتخب الحالي ضمن قائمة (كل النجوم) في البطولة الحالية حيث لعب دورا بارزا في فوز الفريق باللقب كما بلغ متوسطه التسجيلي 4ر14 نقطة و5ر5 متابعة و1ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وضمت القائمة أيضا النجم الأرجنتيني المخضرم لويس سكولا 39/ عاما/ حيث بلغ متوسط تسجيله 9ر17 نقطة و1ر8 متابعة في المباراة الواحدة رغم الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه في مباراة النهائي ليقتصر رصيده في اللقاء على ثماني نقاط فقط.

وضمت القائمة أيضا اللاعب الصربي الخطير بوجدان بوجدانوفيتش الذي سجل 183 نقطة في المباريات الثمانية التي خاضها فريقه في البطولة ليصبح الأعلى تسجيلا في هذه النسخة (الثامنة عشرة) من بطولات العالم.

وبلغ متوسط تسجيل بوجدانوفيتش 9ر22 نقطة و4ر4 تمريرة حاسمة و1ر4 متابعة ليقود منتخب بلاده إلى الفوز بالمركز الخامس في هذه النسخة.

وأكمل الفرنسي إيفان فورنيير القائمة حيث قاد منتخب بلاده للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وبلغ متوسط تسجيل في هذه النسخة 8ر19 نقطة و8ر3 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.