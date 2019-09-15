هازنهوتل يكيل المديح لجنيبو بعد دوره في الفوز على شيفيلد

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الأحد 15 سبتمبر 2019

أشاد رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون بقدرة موسى جنيبو على التأقلم سريعا عقب مشاركة الجناح المالي في غير مركزه خلال الفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.



وفي ظل إيقاف كيفن دانسو بدل هازنهوتل طريقة اللعب بالدفع بجنيبو في مركز الظهير الأيسر وساند في الهجوم وتسبب في مشاكل لدفاع شيفيلد يونايتد قبل أن يسجل هدف الفوز في الشوط الثاني.

والتزم جنيبو بدوره الدفاعي أيضا وقام بتغطية الجانب الأيسر واستخلص الكرة في عدة مناسبات وتوجه هازنهوتل بالشكر للفريق الطبي بالفريق لقدرته على تأهيل الدولي المالي لمشاركته في أول مباراة مع الفريق من البداية في الدوري.

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وقال هازنهوتل للصحفيين "ندرك أنه لا يلعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر لكني أردت الضغط على المنافس من ناحيته من البداية.

"استحوذ على الكرة كثيرا في ناحيته وسنحت له فرصة التسجيل مبكرا لذلك كان هذا السبب لجرأتي على الدفاع به في محاولة لتنشيط الهجوم في الجانب الأيسر.

"ينبغي توجيه الشكر للفريق الطبي الذي قام بمجهود كبير سمح لموسى بخوض المباراة خاصة وأنه كان يريد المشاركة".

وأضاف هازنهوتل "أظهر مدى أهمية وجودة في تشكيلة الفريق وهذا أمر رائع. عندما يستحوذ على الكرة يقدم أداء مذهلا. يمكنه التسديد وسريع للغاية وتحركاته جيدة". وسيستضيف ساوثامبتون، الذي ارتقى للمركز العاشر، فريق بورنموث في الدوري يوم الجمعة المقبل.