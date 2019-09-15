النصر يجمع معاوله لإزالة سد الدوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يرمي النصر بكامل ثقله وكل أسلحته المتاحة عندما يظهر اليوم أمام السد القطري في الدوحة، بحثا عن إكمال مسيرته بدوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور قبل النهائي بعد أن نجح في كسب جولة الذهاب في الرياض بالفوز 2-1، فبعد أن تقدم السد عبر علي أسد، رد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري والبرازيلي جوليانو.

ويطمح النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا للعودة ببطاقة التأهل وانتظار الفائز من مواجهة الهلال وضيفه الاتحاد غدا للعب أمامه في نصف النهائي، خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة مهاجمه المغربي وهدافه عبدالرزاق حمدالله الذي غاب عن تمثيل الفريق في مواجهة الذهاب، بجانب مشاركة البرازيلي جوليانو الذي سجل للفريق 6 أهداف في البطولة كهداف تاريخي للنصر في دوري أبطال آسيا.

أما السد بقيادة مدرب الإسباني تشافي، فيستعيد هو الآخر خدمات محترفه صانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي بعد أن غاب عن لقاء الذهاب.

أرقام قبل اللقاء

لم يخسر النصر سوى مباراة واحدة في 4 مباريات لعبها خارج ملعبه بالبطولة

فاز السد في المباريات الأربع التي خاضها على أرضه أمام بيرسيبوليس وباختاكور والأهلي والدحيل

في دور المجموعات تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات

في دور المجموعات حل النصر ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات

تواجه الفريقان 3 مرات بأبطال آسيا فاز النصر في واحدة والسد في واحدة وتعادلا مرة

النصر الفريق الوحيد في البطولة الذي حول تأخره إلى فوز 4 مرات في مشواره

تأهل النصر إلى ربع النهائي للمرة الأولى للبطولة بنظامها الجديد ولم يخسر منذ الجولة الثانية للدور الأول

الملعب جاسم بن حمد بالدوحة

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سعة الملعب 15 ألف مشجع

التوقيت 6:45 مساء

الحكم السيرلانكي ديلان بييرا

المناسبة إياب ربع نهائي أبطال آسيا

نتيجة الذهاب 2-1 للنصر

كيف يتأهل النصر؟

الفوز بأي نتيجة

التعادل بأي نتيجة

4 فما فوق - 3 أو 3 - الخسار