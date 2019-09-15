كارينيو في مرمى الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اقترب المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو (56 عاما) من العودة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الرابعة بعد أن بات أقرب المرشحين لتولي تدريب الوحدة حال إقالة مدربه الحالي الكرواتي ماريو ستيفانوفيتش رسميا حسب ما أشارت إليه مصادر قريبة من النادي.

وسبق لكارينيو أن حقق نجاحات مع النصر في الفترتين اللتين قاده فيهما، حيث كانت الأولى من 2012ـ 2014، والثانية من 2018 ــ 2019، كما سبق له تدريب الشباب في موسم 2017 ــ 2018.